Janga maakt goal invaller Flemming snel ongedaan: 1-1 bij NEC-Fortuna

Invaller Flemming is een paar minuten in het veld en maakt meteen het verschil: hij schiet in twee instanties de 1-0 binnen tegen NEC.

Vorig seizoen was Flemming overigens nog te bewonderen in het shirt van NEC. De Amsterdammer maakte toen 13 goals in 24 wedstrijden.

NEC-Fortuna Sittard 0-1