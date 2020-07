Manchester United blijft in de race voor vierde plaats in Premier League

Manchester United heeft in de Premier League zijn vierde overwinning op rij geboekt. De nummer 5 won eenvoudig met 3-0 bij het laaggeplaatste Aston Villa. United houdt zo zicht op de vierde plaats in de Premier League, een plek die recht geeft op het spelen van Champions League volgend seizoen.

United is al sinds februari ongeslagen (zeven zeges en drie gelijke spelen) en dankt deze reeks mede aan Bruno Fernandes. De Portugese spelmaker kwam eind januari over van Sporting en was in tien duels goed voor zeven goals en zes assists.

Ook tegen Villa, dat in januari voor het laatst won, bewees hij zijn waarde. Nadat Trézéguet (Villa) de paal had geraakt, versierde de middenvelder een penalty, die hij zelf benutte. En uit een corner van Fernandes zorgde Pogba na rust voor 0-3.

De 0-2 werd gemaakt door Mason Greenwood.