Familie Nouri spant arbitragezaak aan tegen Ajax

"Geen enkel bedrag kan het gemis aan de 'oude' Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren. De wilde verhalen over de vermeende financiële eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond", aldus Khalid Kasem, belangenbehartiger van de familie.

"De tekortkomingen hebben tot gevolg dat Abdelhak permanent afhankelijk is van de zorg van anderen en dat hij niet heeft kunnen laten zien hoe zijn veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld", stellen zijn advocaten Lucas Hogeling en John Beer.

Nouri zakte op 8 juli 2017 in elkaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Ajax heeft al erkend dat de behandeling op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekortschoot, waardoor de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opliep. Tot een schadevergoedingsregeling kwamen beide partijen daarna niet.

Ajax en de familie van Nouri kwamen niet tot overeenstemming over een schadevergoeding. Hogeling en Beer: "Die betreft met name de kosten van zijn verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en de vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld."

Ajax zal naar verwachting met een schriftelijke reactie komen, waarna de arbitragecommissie van de KNVB een oordeel zal vellen.

Kasem: "De familie Nouri denkt niet in termen van winnen of verliezen of financieel gewin, nu Abdelhak en zij voor altijd hebben verloren."