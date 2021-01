EU-landen in overleg nu Pfizer minder flesjes vaccin-vloeistof levert

EU-landen gaan met elkaar in overleg nu vaccin-producent Pfizer heeft besloten om minder flesjes coronavaccin te leveren. De farmaceut besloot dat na een meevaller: in de praktijk blijkt dat uit ieder Pfizer-flesje niet vijf, maar zes doses vaccin zijn te halen. Er zijn dus minder flesjes nodig om het afgesproken aantal doses te leveren.

De EU bestelde tot nu toe 500 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin, die zouden worden geleverd in 100 miljoen flesjes. Nu de Europese medicijnautoriteit erkent dat er uit een flesje zes doses te halen zijn, hoeft Pfizer ineens nog maar 83 miljoen flesjes vaccin te leveren om aan het contract te voldoen.

De meevaller komt daardoor volledig bij Pfizer terecht en dat is tegen het zere been van een aantal EU-landen. Die rekenden zich de afgelopen tijd al rijk en gingen ervan uit dat ze "gratis" 20 procent extra vaccin kregen als ze met de juiste naalden zes doses uit één flesje zouden halen.

Ook de Europese Commissie leek de winst al te hebben ingeboekt. Een woordvoerder zei eerder: "Dit helpt, omdat het aantal beschikbare doses groeit."

'Zes doses was altijd al de bedoeling'

Pfizer belooft nog steeds het afgesproken aantal doses te leveren. Een woordvoerder zegt tegen de NOS dat het logisch is dat dat in minder flesjes kan, nu uit één flesje zes doses te halen zijn. "Onze afspraken zijn gemaakt op basis van het aantal doses, niet op basis van het aantal flesjes."

Bovendien was het altijd de bedoeling van Pfizer om zes doses uit één flesje te halen. "EMA wilde daarover meer data zien, maar die hadden we op dat moment nog niet. Die data hebben we verzameld en daarmee zijn we teruggegaan naar EMA. Op 8 januari volgde de toestemming."

Chagrijn in EU-landen

Toch is er chagrijn in EU-landen over deze stap. De directeur van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid sprak in de Belgische krant De Standaard vanochtend over "bokkensprongen" van Pfizer. In de Britse krant The Financial Times klagen gezondheidsautoriteiten in Hamburg dat ze moeite hebben om de zes doses überhaupt uit één flesje te krijgen.

Demissionair minister De Jonge kondigde gisteren in een Kamerbrief al aan dat Pfizer minder flesjes zal leveren. Vandaag bevestigt een woordvoerder van De Jonge dat er nu in Europees verband wordt overlegd over "de switch" van Pfizer.

De Europese Commissie erkent vandaag dat het contract is afgesloten op basis van doses, niet op basis van aantal flesjes. De komende dagen moet blijken of de commissie verdere stappen onderneemt na de beslissing van Pfizer. "Het is essentieel dat we hierover eerst met de lidstaten overleggen."