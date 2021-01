Riante zege in derde duel, maar geen groepswinst voor waterpolosters op OKT

De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met 15-6 gewonnen van Frankrijk. Daardoor is de ploeg als tweede geëindigd in de poule.

In de kwartfinales van het OKT speelt Nederland vrijdag tegen de nummer drie uit de andere groep. Dat wordt Israël of Kazachstan, afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen die landen later vanavond.

Daarna werd de ploeg van bondscoach Arno Havenga wat slordiger. In het tweede kwart kwam Frankrijk terug tot 9-4, maar de zege kwam niet in gevaar.

Twee tickets voor Tokio

Bij het OKT in Triëst wordt deze week gestreden om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen. Oranje geldt samen met Italië, Griekenland en Hongarije als een van de favorieten voor de laatste twee startbewijzen.

Nederland is ingedeeld in groep A met Slowakije (22-2 zege), Italië (7-7) en Frankrijk (15-6 zege). In groep B zitten Griekenland, Hongarije, Israël en Kazachstan. In die groep is Griekenland groepswinnaar geworden. Hongarije eindigde als tweede.

Alle acht deelnemende landen gaan door naar de kwartfinales, waarin beide groepswinnaars uitkomen tegen de nummer vier uit de andere groep. De nummers twee spelen tegen de nummers drie. In de halve finales staan vervolgens de tickets voor Tokio op het spel. Alleen de finalisten plaatsen zich voor de Spelen.

Verenigde Staten, Spanje, Canada, Australië, Rusland, Zuid-Afrika, China en Japan hebben zich al geplaatst voor Tokio.