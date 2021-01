Riante zege in derde duel, groepswinst lijkt onhaalbaar voor waterpolosters op OKT

De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met 15-6 gewonnen van Frankrijk. Daardoor is de ploeg als tweede geëindigd in de poule, ervan uitgaande dat koploper Italië later vanavond wint van laagvlieger Slowakije.

Om de eerste plaats veilig te stellen had Oranje met meer dan dertien doelpunten verschil moeten winnen. Oranje begon voortvarend aan die klus en sloot de eerste periode na een voortvarende start af met een 8-2 voorsprong.

Daarna werd de ploeg van bondscoach Arno Havenga wat slordiger. In het tweede kwart kwam Frankrijk terug tot 9-4, maar de zege kwam niet in gevaar.

Groepswinst Italië

Na de pauze bouwde Nederland de marge langzaam verder uit, maar een monsterscore zoals in de eerste wedstrijd tegen Slowakije (22-2) werd het niet, waardoor Oranje de groepswinst aan concurrent Italië moest laten.

Dagmar Genee en Simone van de Kraats tekenden voor de meeste doelpunten bij Oranje: beide speelsters scoorden vier keer.

In de kwartfinales van het OKT speelt Nederland vrijdag om 20.00 uur tegen de nummer drie uit de andere groep. Dat wordt Israël of Kazachstan, afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen die landen later vanavond.