Artsen zien vaker vergiftiging door designerdrug 3-MMC: 'De jongste was 15'

Er is een flinke toename in het aantal meldingen van vergiftigingen door de legale drug 3-MMC (methylmethcathinone). Dat is een designerdrug die qua werking op een combinatie tussen xtc en cocaïne lijkt, maar in tegenstelling tot de traditionele drugs niet verboden is en die je via tientallen legale webshops gewoon kunt bestellen. Ook als je minderjarig bent.

Artsen belden de afgelopen jaren steeds vaker voor advies over 3-MMC-vergiftigingen naar het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). In 2018 werd er 10 keer gebeld, in 2019 was dat 25 keer en in 2020 waren er 64 vragen. "En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want artsen bellen vooral als ze er zelf niet uitkomen", zegt Laura Hondebrink, onderzoeker bij het NVIC (onderdeel van UMC Utrecht).

In zo'n 5 tot 10 procent van de gevallen gaat het om vergiftigingen bij minderjarigen. "De jongste die we hebben gehad was 15", zegt Hondebrink.

In onderstaande video spreekt NOS Stories met drugsonderzoekers, dealers en een jongen van 18 die verslaafd raakte. "Ik gebruikte het zelfs tijdens school":