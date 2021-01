'Discrimineren in vacatures op banensites te gemakkelijk'

Het is erg gemakkelijk om discriminerende vacatures op banensites te zetten, blijkt uit een onderzoek. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de resultaten volstrekt onacceptabel.

'Mystery guests' plaatsten 201 vacatures op acht verschillende banensites. Ze vroegen daarin bijvoorbeeld om 'iemand van Nederlandse komaf' of 'een collega van maximaal dertig jaar'. 85 procent van de vacatures kon zonder problemen 48 uur online staan.

Verder zagen de onderzoekers dat twee banensites de mogelijkheid geven om sollicitanten te filteren op basis van nationaliteit en leeftijd. De mystery guests kwamen ook met 193 discriminerende verzoekjes aan de banensites. Zo vroegen ze of de sites konden helpen met zoeken naar specifiek een man of een vrouw, of mensen van een bepaalde afkomst of leeftijd. 64 procent van die verzoeken werd afgewezen, maar 36 procent werd wel gehonoreerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Inspectie SZW. Volgens Koolmees laten de resultaten zien dat er op veel banensites geen controle plaatsvindt op de inhoud van vacatures. Er is wetgeving in de maak om strenger op te treden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.