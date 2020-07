De lach is terug bij Cambuur, waar 198 toeschouwers elf keer klappen

Het gevoel van onrecht rond de gemiste promotie zal nog wel even blijven hangen in Leeuwarden, maar Cambuur is ook de club waar na de coronastop voor het eerst weer toeschouwers op de tribune mochten plaatsnemen.

Welgeteld 198 gezonde supporters betraden de tribunes voor het oefenduel met ONS Sneek. Zingen en juichen mag niet volgens de strenge voorschriften, dus werd er geklapt en getoeterd.

"Lekker dat we weer voetballen man", glunderde trainer Henk de Jong, eindelijk weer met een lach op zijn gezicht nadat hij zich de afgelopen maanden van de andere kant had laten zien rond de afwikkeling van de competitie. Maar de knop is om. "Een mooie avond voor iedereen."

Eredivisieticket

De nummer een van het afgebroken seizoen behield zijn beste spelers en heropent de jacht op een eredivisieticket. Met een soevereine 11-0 tegen de hoofdklasser uit Sneek verloopt de voorbereiding vooralsnog vlekkeloos.