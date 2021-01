Avondklok gaat er komen: vanaf 21.00 uur in plaats van 20.30 uur

De avondklok gaat niet vanaf 20.30 uur, maar vanaf 21.00 uur gelden. In de Tweede Kamer is een meerderheid om het oorspronkelijke plan van het kabinet een half uur uit te stellen en demissionair premier Rutte zal de aanpassing overnemen.

Het initiatief voor de motie komt van D66 en wordt in elk geval gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus. Dat is een meerderheid. Het uitstel moet het draagvlak voor de maatregel vergroten. De Kamer denkt dat de avondklok voor veel mensen draaglijker is, als hij later begint.

Rutte zei eerder vandaag in het debat dat het misschien "ietsje later" kan dan 20.30 uur, maar niet later dan 21.00 uur.