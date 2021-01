Avondklok gaat zaterdag in: vanaf 21.00 uur in plaats van 20.30 uur

De avondklok komt er, maar gaat niet vanaf 20.30 uur, maar vanaf 21.00 uur gelden. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met invoering, maar dan moet de avondklok wel een half uur later ingaan dan het kabinet eerder van plan was. Het kabinet is het eens met de aanpassing, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer laten weten.

Dit betekent dat mensen met ingang van aanstaande zaterdag vanaf 21.00 uur binnen blijven. De eindtijd van de avondklok blijft 04.30 uur.

Een meerderheid van de Tweede Kamer regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP en 50Plus hebben om een later tijdstip gevraagd. De politieke partijen denken dat strenge maatregel voor veel mensen draaglijker is, als hij later begint. "Een later tijdstip kan voor veel gezinnen, kinderen, studenten en werkenden een groot verschil maken", staat in de motie.

Rutte zei eerder vandaag in het debat dat het misschien "ietsje later" kan dan 20.30 uur, maar niet later dan 21.00 uur. Hij gaat zich niet tegen de wens van de Tweede Kamer verzetten.

D66-fractievoorzitter Jetten over waarom de verschuiving volgens hem belangrijk is: