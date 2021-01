Lieke Marsman nieuwe Dichter des Vaderlands

Lieke Marsman is de komende twee jaar Dichter des Vaderlands. Ze zal dichten bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie.

Marsman (30) werd door een comité van negen poëziekenners gekozen als opvolger van Tsead Bruinja. Ze heeft vier dichtbundels en een roman op haar naam staan. Haar eerste werk, Wat ik mijzelf graag voorhoud uit 2010, werd onder meer bekroond met de C. Buddingh'-prijs.

Volgens het comité verbindt Marsman "tederheid aan transparantie, eruditie aan humor en eenvoud aan diepgang". "Marsmans politiek en feministisch geladen teksten en optredens sorteren ook effect bij een groter publiek." De dichter weet volgens de kenners "altijd haar vinger op de zere plek in de samenleving te leggen".

Dor hout

De nieuwe Dichter des Vaderlands wil een stem zijn van het "dorre hout", zegt ze in een interview met NRC, een van de initiatiefnemers van de titel. Bij Marsman werd in 2017 kraakbeenkanker geconstateerd. Ze zit "voor onbepaalde tijd aan de chemo".

"Het is een tijd van ziekte", zegt Marsman, "en alle zieke en zwakke mensen zijn het afgelopen jaar nagenoeg afgeschreven, als 'dor hout'. Nou, dorder dan ik op dit moment ben kan eigenlijk niet, maar dat betekent niet dat ik geen ambities meer heb, geen dromen. En zoals ik zijn er in Nederland duizenden mensen."

Marsman is de achtste Dichter des Vaderlands, een titel die in 2000 voor het eerst werd toegekend. Ze wordt vanavond geïnstalleerd in Tilburg.