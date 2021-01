Shorttrackcoach misbruikte olympisch kampioen en moet de cel in

De 23-jarige Suk-hee, die bij de Spelen van 2014 goed was voor goud op de 3.000 meter aflossing, zilver op de 1.500 meter en brons op de 1.000 meter, kwam in 2018 naar buiten met beschuldigingen richting haar coach ten tijden van de MeToo-beweging.

Voormalig shorttrackcoach Cho Jae-beom moet ruim tien jaar de cel in. De Zuid-Koreaan is schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van olympisch kampioene Shim Suk-hee.

Suk-hee zei al sinds haar zevende mishandeld te zijn door Jae-beom. Zo brak hij haar vingers met een hockeystick. Ook andere schaatsers beschuldigden de coach, die daarop een gevangenisstraf kreeg van tien maanden voor mishandeling.

Zijn celstraf is nu drastisch verlengd, omdat Suk-hee het seksueel misbruik pas later aankaartte. Dat begon in 2014 toen ze studente was en hield het pas op vlak voor de Spelen van 2018.