Ruim 6 ton verduisterd in nieuw financieel schandaal gemeente Den Haag

Binnen de gemeente Den Haag is opnieuw sprake van verduistering van een groot geldbedrag. Het gaat om bijna 630.00 euro, meldt Omroep West. Een 30-jarige vrouw uit Den Haag en haar 32-jarige vriend zijn opgepakt.

De vrouw werkte op een stadsdeelkantoor waar financiële onregelmatigheden bij een betaalzuil werden geconstateerd. De zuil is bedoeld voor contante betalingen voor paspoorten en rijbewijzen. De baliemedewerkers van het kantoor zorgen ervoor dat er voldoende wisselgeld in de betaalzuil zit. Ze vullen het geld aan vanuit een kluis die ergens in het kantoor staat. Ligt daar niet genoeg geld, dan wordt het bijbesteld.

Te weinig geld in de kluis

Een medewerker constateerde dat de hoeveelheid geld in de kluis erg laag was in vergelijking met wat er volgens de boekhouding in zou moeten zitten. De gemeente stelde een onderzoek in en daaruit bleek dat de laatste maanden steeds meer wisselgeld werd besteld, zonder dat daar een goede reden voor was. De exacte omvang van het kasverschil bleek 627.386,12 euro te zijn.

In het onderzoek kwam de 30-jarige vrouw als verdachte naar voren. Ze werd eind december aangehouden op verdenking van diefstal, computervredebreuk en witwassen. Begin deze maand werd haar vriend gearresteerd op verdenking van witwassen. Bij het doorzoeken van zijn huis en opslagbox nam de politie meerdere exclusieve voertuigen en dure merkkleding in beslag. De verdachten mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten.

Tweede verduisteringszaak in korte tijd

Afgelopen zomer kwam er ook al een grote verduisteringszaak aan het licht binnen de gemeente Den Haag. Een ambtenaar werd ontslagen omdat hij voor een bedrag van 1,7 miljoen euro had gefraudeerd. De gemeente liet in deze zaak beslag leggen op het huis van de man en zijn vrouw, een Porsche ter waarde van zo'n 24.000 euro en 80.000 euro aan contant geld.