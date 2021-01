Tientallen arrestaties in Italië bij actie tegen maffiaorganisatie 'ndrangheta

De Italiaanse politie heeft opnieuw een tik uitgedeeld aan de Calabrese 'ndrangheta, de machtigste maffiaorganisatie ter wereld. Tijdens een grote operatie met de naam Basso Profilo ('Onopvallend') zijn zeker 48 mensen opgepakt. 35 van hen mogen in huisarrest blijven.

Bij de actie werden in heel het land zeker 200 agenten, vier hondeneenheden en een helikopter ingezet. De meeste verdachten zijn maffiosi, maar ook ondernemers en politici zijn onderdeel van het onderzoek. Ze worden verdacht van het illegaal verplaatsen van fondsen ter waarde van pakweg 300 miljoen euro. Bij huiszoekingen zijn auto's, bankrekeningen, meubelen, post en inboedels van bedrijven in beslag genomen.

Ook het huis van nationaal partijleider van de centrumdemocratische UDP en oud-Europarlementariër Lorenzo Cesa is doorzocht. Hij zegt onschuldig te zijn, maar is opgestapt als leider van zijn partij. Een partijlid in Calabrië, die in de regio hoofd financiën is, staat onder huisarrest.

Megaproces

Operatie Onopvallend is geïnitieerd door de Calabrese antimaffiaprocureur Nicola Gratteri. Hij is op dit moment de hoofdaanklager in een megaproces tegen zo'n 400 'ndrangetaleden en -collaborateurs.

De 'ndrangheta bestaat uit naar schatting zo'n 10.000 leden en heeft een jaarlijkse omzet die vergelijkbaar is met de grootste bedrijven in Italië. Het onderzoek naar de genoemde politici bewijst hoe diep de 'ndrangheta is doorgedrongen in de Italiaanse samenleving. Het oppakken van 48 mensen lijkt wat dat betreft dus niet veel, maar samen met de rechtszaak houden dit soort acties de druk op de Calabrese maffia hoog.