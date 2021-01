Rutte: avondklok misschien iets later, maar niet na 21.00 uur

Als je de avondklok effectief wilt invoeren, moet hij ergens tussen 20.00 uur en 21.00 uur beginnen. Dat zei demissionair premier Rutte in het Kamerdebat over de coronamaatregelen.

In de Kamer zijn veel vragen over het tijdstip dat de avondklok moet ingaan. Het kabinet stelde gisteren 20.30 uur voor, maar veel Kamerleden willen dat naar later op de avond verschuiven. Onder anderen D66-fractievoorzitter Jetten, tot nu toe tegenstander van de avondklok, vroeg naar die mogelijkheid. Volgens hem zou dat ook het draagvlak voor de maatregel in de samenleving vergroten. Rutte zei dat het misschien "ietsje later" kan, maar niet later dan 21.00 uur.

De voornaamste reden dat het demissionaire kabinet nu de avondklok wil invoeren, is de zorg dat achteraf blijkt dat niet op tijd is ingegrepen en dat de intensivecareafdelingen weer overbelast raken. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus. "En we willen ook perspectief bieden."