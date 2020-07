België verplicht mondmasker in winkels, musea en bioscopen

Vanaf zaterdag is het in België verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra en andere openbare gebouwen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen in België vanavond besloten.

De mondkapjesplicht geldt voor een lange lijst openbare gelegenheden waar veel mensen samenkomen, zoals bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Premier Sophie Wilmès benadrukt dat de lijst in de toekomst aangepast kan worden, afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus.

Op dit moment is een mondmasker al verplicht in het openbaar vervoer en bij contactberoepen als de kapper.

"In andere situaties blijft het dragen van een masker altijd sterk aanbevolen", zegt de premier. Ze benadrukt dat mensen die de nieuwe maatregel niet naleven strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ook zullen gelegenheden worden gesloten als de regels er herhaaldelijk worden overtreden.

De mondkapjesplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar. Ook kunnen mensen om medische redenen worden vrijgesteld van de mondkapjesplicht.

Onaangepast gedrag

Het besluit volgt op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die eerder vandaag een pleidooi hield de mondkapjesverplichting in het land uit te breiden. Het wetenschappelijke adviesorgaan pleit daarvoor om klanten en verkopers te beschermen "tegen het soms onaangepaste gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen".

Volgens De Standaard komt de aankondiging van de premier erg onverwacht. De Belgische krant schrijft dat de mondkapjesplicht pas volgende week in de Nationale Veiligheidsraad zou worden besproken.