Valverde stelt in zijn laatste jaar alles in het teken van Tokio

Hij stopt dan toch. Na twintig seizoenen als professioneel wielrenner hangt Alejandro Valverde eind 2021 zijn fiets aan de spreekwoordelijke wilgen.

Valverde, die in april 41 jaar hoopt te worden, kondigde het nieuws aan op de presentatie van zijn ploeg Movistar. "Ik begin 2021 met de gedachte dat het mijn laatste seizoen zal zijn, maar ik doe het met dezelfde illusie als altijd", aldus de Spanjaard.

Zijn besluit komt na een jaar waarin hij, tegen zijn gewoonte in, geen enkele zege boekte. Op de lange erelijst van 'de onverslaanbare', die in 2002 prof werd, staan 127 overwinningen, waaronder zes keer de Waalse Pijl en vier keer Luik-Bastenaken-Luik.

Hij won één keer een grote ronde (de Vuelta van 2009) en stond daarnaast op het podium van zowel de Tour (2015, derde) als de Giro (2016, derde). In 2018 pakte hij de door hem felbegeerde wereldtitel, nadat hij op WK's al zes keer op het podium had gestaan - een record.

Een race die nog ontbreekt op zijn erelijst is de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Dat is dan ook gelijk het hoofddoel van Valverde in 2021.