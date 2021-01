Van der Poel, Pogacar en Froome beginnen wegseizoen in Emiraten

De UAE Tour, een koers van de RCS die ook de Ronde van Italië organiseert, heeft ook meerdere topsprinters weten te strikken. Zo staan onder meer Sam Bennett (winnaar van de groene trui in de Tour), Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Fernando Gaviria aan de start.

Laatstgenoemde was één van de renners die in 2020 in de Emiraten positief testte op het coronavirus. Tijdens die wedstrijd in maart brak de pandemie in het peloton uit. Veel ploegen moesten in quarantaine in hun hotel. Ramon Sinkeldam moest met zijn Groupama-formatie uit voorzorg langer in de Emiraten blijven.