Klopp: 'Het ziet er heel erg goed uit voor Van Dijk'

Het was een tijdje stil rondom de aanvoerder van het Nederlands elftal Virgil van Dijk, die sinds oktober herstellende is van een zware knieblessure. Afgelopen zondag was er een bemoedigend teken van leven, toen hij een balletje hooghield op een voetbalveld, en nu laat Liverpool-coach Jurgen Klopp weten dat het "er heel erg goed uitziet".

Meer dan die positieve noot kan Klopp nog niet delen. "Ik weet niet precies wat er mogelijk is, daar ben ik niet de juiste persoon voor om dat te zeggen. Maar het ziet er erg goed uit. Ik sprak hem vanochtend aan de telefoon, hij is heel goed gehumeurd."

Van Dijk raakte op 17 oktober in de derby met Everton geblesseerd aan zijn kniebanden. Hij verliet hinkend het veld. Bondscoach Frank de Boer zei in november nog dat "het erom zal hangen" of hij het EK in juni 2021 haalt. Oranje speelt op 13 juni zijn eerste groepswedstrijd. Die vrees is, gezien de recente ontwikkelingen, iets minder gegrond.

Al tempert Klopp de verwachtingen ook. "Ik heb deze blessure zelf ook gehad. Hij heeft nog veel stappen te zetten. Maar qua lengte van het herstel, de tijd die er voor staat, ziet het er hoopvol uit."

Ook een voormalige ploeggenoot van Van Dijk, Dejan Lovren, ziet dat de international op de weg terug is: