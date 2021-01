Van Aert langer bij Jumbo-Visma: 'Er was interesse, maar blijven was het beste'

"Hier voel ik me supergoed en de voorbije jaren hebben uitgewezen dat ik hier goed tot mijn recht kom", licht Van Aert zijn contractverlenging toe. "Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb persoonlijk nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was steeds om hier mijn contract open te breken."

In de Tour maakte hij bovendien indruk met beulswerk voor kopman Primoz Roglic, zowel op het vlakke als in het hooggebergte.

"We zijn het beste team van de wereld geworden. Het was voor mij het beste om te blijven. Ik ben blij dat het rond is en opgelucht dat ik me er over uit kan spreken."

Directeur Richard Plugge is verheugd met de contractverlening van de 26-jarige Belg. "Wout is één van de grote namen, één van de grote sterren van het wielrennen. Voor ons was het belangrijk om hem te behouden."

Eerste doel is WK veldrijden

Het eerstvolgende grote doel van Van Aert is het wereldkampioenschap veldrijden, dat op 31 januari wordt gereden in Oostende. Eind november reed hij zijn eerste cross, na een rustperiode na het intensieve wegseizoen dat hij afsloot met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen achter zijn eeuwige rivaal, Mathieu van der Poel.

Van Aert won drie van de elf crossen waaraan hij deelnam, hij was onder meer de sterkste in het Belgisch kampioenschap.