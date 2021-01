Zeker 13 doden bij dubbele zelfmoordaanslag in Bagdad

Een dubbele zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft zeker 13 mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Vermoedelijk loopt het aantal slachtoffers nog op.

De aanslagen werden uitgevoerd op een drukke markt op het Tayeran-plein, in het centrum van Bagdad. Volgens een legerwoordvoerder bliezen twee terroristen met bomvesten zichzelf op toen ze werden achtervolgd door ordetroepen. De verantwoordelijkheid voor het geweld is nog niet opgeëist.

Het zijn de eerste dodelijke zelfmoordaanslagen in lange tijd in de Iraakse hoofdstad. De laatste keer dat zelfmoordterroristen dodelijke slachtoffers maakten was in januari 2018, eveneens op het Tayeran-plein. Daarbij vielen tientallen doden.

In de jaren ervoor pleegde Islamitische Staat regelmatig aanslagen in Bagdad. Het geweld nam af nadat de terroristische organisatie grotendeels uit Irak was verdreven.