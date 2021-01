Nijntje duikt met snavel op in Chinese expositie, uitgever boos

De uitgever van Dick Bruna's creatie Nijntje is ontstemd over een tentoonstelling van de Chinese kunstenaar Feng Feng. Die plakte een snavel op het fictieve konijn en exposeert daar nu mee in de miljoenenstad Guangzhou.

Uitgeverij Mercis vindt dat de kunstenaar daarmee te ver is gegaan. "Dit is veel meer dan 'geïnspireerd door', het zijn exact dezelfde beelden maar dan met een snavel in plaats van een kruisje", zegt directeur Marja Kerkhof. "En het is niet iemand die op een zolderkamertje wat zit te knutselen, het is een hoogleraar die bekend is met de kunstwereld en kan weten dat er auteursrecht op de beelden rust."

'Fans verontwaardigd'

Nijntje is al vele jaren een bekend personage in China. Kerkhof kreeg dan ook veel berichten na de opening van de expositie. "Van uitgevers, maar ook van consumenten. Fans die verontwaardigd waren." De uitgever stuurde kunstenaar Feng Feng een brief, waarin hij wordt geattendeerd op het plagiaat.

Feng Feng zegt in Chinese media dat hij niets verkeerds doet. Volgens hem horen "commerciële symbolen tot publieke kennis en informatie". Feng Feng werkt volgens RTV Utrecht al decennia met het concept konijn-eend, een optische illusie die op een eend of konijn lijkt, afhankelijk van hoe je het beeld draait.