Opnieuw groot medicijntekort, 'Nederland vaak achteraan'

Opnieuw constateert apothekersorganisatie KNMP dat er een tekort is aan medicijnen. Het ging in 2020 om 1480 soorten, dat is iets minder dan het tekort van 1492 het jaar ervoor. Toen was er bijna een verdubbeling van het aantal medicijnen dat niet op voorraad was.

"We hoopten dat het toen een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau", zegt KNMP-voorzitter Aris Prins in het NOS Radio 1 Journaal. "Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van."

Het gaat bijvoorbeeld om een andere verpakking, waardoor patiënten kunnen twijfelen of ze het juiste medicijn hebben. Of ze moeten terugkomen omdat het middel er niet is. Als ze een medicijn krijgen van een ander merk moeten patiënten daaraan wennen, wat klachten kan veroorzaken.

Toch is er in 99 procent van de gevallen een oplossing mogelijk. "Als de voorschrijver een werkzame stof aanwijst, kan de apotheker daar als medicatiespecialist heel goed de juiste middelen bij vinden."

Stemming verbeteren

Medicijnen waaraan vorig jaar een tekort was, zijn onder andere fluoxetine en sertraline, antidepressiva die door psychiatrische patiënten worden gebruikt om hun stemming te verbeteren en angsten te verminderen. Ook was er te weinig van het antistollingsmiddel fenprocoumon en van nitrofurantoïne tegen blaasontstekingen. "Deze geneesmiddelen worden door grote patiëntengroepen gebruikt en een tekort heeft grote impact op de patiënt", zegt de KNMP.

Ook was er een tekort aan bepaalde medicijnen voor coronapatiënten, zoals de slaapmiddelen midazolam en propofol. Er is een gebrek als een geneesmiddel ten minste twee weken in het hele land niet verkrijgbaar is.

Achteraan in de rij

De tekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit, zegt de apothekersorganisatie. De meeste medicijnen worden buiten Europa gemaakt. Nederland zou voor fabrikanten geen aantrekkelijk afzetgebied zijn door lage prijzen en het beperkte aantal inwoners.

"Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan in de rij." Om tekorten te voorkomen wil de KNMP onder meer dat medicijnen weer in Europa worden geproduceerd.

NOS op 3 legde uit hoe het kan dat sommige medicijnen niet op voorraad zijn bij de apotheek: