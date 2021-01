De uitzending van 21 januari

Avondklok of niet?

Volgens premier Mark Rutte "moeten we ons nog één keer schrap zetten, nu alle deskundigen waarschuwen voor een derde golf". Met de huidige besmettingscijfers en opkomst van de Britse variant is het kabinet dus overtuigd van de noodzaak van een avondklok. Of de Kamer dat ook is, moet vandaag blijken.