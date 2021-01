Van Schip en de impact van de Spelen: 'Kost gewoon hersencapaciteit'

Jan-Willem van Schip - ANP

Eigenlijk hoeft er in de nieuwe NOS Olympische Podcast met (baan)wielrenner Jan-Willem van Schip maar een ding duidelijk te worden. Wie of wat is project Kondichuri? Van Schip is een spraakwaterval, maar over zijn eigen uitvinding - die hij in 2018 op de WK introduceerde - houdt hij zich tot nu toe opvallend op de vlakte. Zijn geheime project moet in Tokio leiden tot medailles op de baan. Van Schip rijdt er individueel het omnium en samen met zijn maatje Yoeri Havik de koppelkoers. En hij komt ook in actie bij de wegwedstrijd. "Ik vind het wel lachen om te zeggen dat ik medaillekandidaat ben, maar ik denk dat ik dat wel ben."

Henry Schut in gesprek met Jan-Willem van Schip - NOS

Dat klinkt als 'vrijheid blijheid', maar dat is het niet. Van Schip: "Ik ben niet zo'n fan van het volgend-weekend-weer-koers-geneuzel." Grote 'freakshow' in Rio Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro deed Van Schip mee aan de ploegenachtervolging. Dat leverde geen noemenswaardige resultaten op, wel een bak aan ervaring. "Als je de eetzaal binnenkomt op de Spelen is dat een grote 'freakshow'. Je ziet van alles rondlopen daar. De een is 2 meter, de ander is 1 meter 40. Sommigen zijn echt heel mager of dik. En allemaal bekende mensen. Dat maakt dat de Spelen zo'n impact hebben. Je kan er niet omheen. Het kost gewoon hersencapaciteit. Die prikkel kan je niet nuanceren."

Wie meegaat op reis door het hoofd van Van Schip komt er al snel achter dat toeval niet bestaat. "Heel veel shit is te trainen. Maar het komt allemaal op het volgende neer: je hoeft niet per se hard te fietsen, maar je moet wel snel vooruitgaan." Cruijffiaans, maar wel typisch Van Schip. Hoe langer je naar hem luistert, hoe meer je hem begrijpt en hoe duidelijker het wordt waarom project Kondichuri - wat het dan ook is - wel eens succesvol zou kunnen eindigen.