Schouten vraagt experts naar gezondheidseffecten veevoermaatregel

Minister Schouten van Landbouw gaat in overleg met experts over de gevolgen van haar veevoermaatregel voor de gezondheid van dieren. De minister wil boeren verplichten om de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk te verlagen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Als blijkt dat de risico's groter zijn dan gedacht, wordt de regeling aangepast, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ze tegemoet aan zorgen uit de landbouwsector, die zegt dat de maatregel slecht is voor de gezondheid van koeien.

De minister ziet dat anders. "In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is", schrijft ze. "Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten." Volgens de minister wordt dat "in de sector en in de wetenschap breed onderschreven".

Protest bij Lelystad Airport

De plannen van het kabinet om de uitstoot van ammoniak terug te brengen door het eiwitgehalte in het voer te verlagen leiden al een week tot nieuwe boerenprotesten. Ook vanavond werd er gedemonstreerd, onder meer bij Lelystad Airport.

De uitkomst van het overleg met de experts van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde volgt eind augustus. Dan komen ook de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de regeling van het kabinet en het alternatieve plan van de melkveesector nog eens tegen het licht houdt. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer.