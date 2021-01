Ook steunmaatregelen voor starters, vergoeding voor vaste lasten omhoog

Ook recent gestarte ondernemers kunnen profiteren van de steunmaatregelen van het kabinet. Dat is een van de onderdelen van een nieuw pakket, dat vanmiddag wordt gepresenteerd. Starters vielen tot nu toe vaak buiten de boot, omdat veel steun wordt gebaseerd op cijfers van vóór maart vorig jaar.

Bedrijven die toen nog niet bestonden of geen omzet hadden gemaakt, kwamen daardoor niet in aanmerking. Vanaf april gaat ook voor starters het loket open. Ze kunnen een tegemoetkoming in hun vaste lasten krijgen, die wordt gebaseerd op hun omzet in het derde kwartaal van vorig jaar.

Verder gaat ook in het algemeen de hoogte van de tegemoetkoming in de vaste lasten omhoog. Nu is de maximale vergoeding voor bedrijven 70 procent. Dat wordt 80 procent of meer. Ook de vergoeding voor bedrijven die met ongebruikte voorraden blijven zitten, wordt verhoogd.

Garantiefonds evenementen

Het kabinet wil verder een garantiefonds voor evenementen instellen. Het idee daarachter is dat er voor de zomer weer evenementen kunnen worden gepland. Mochten die niet doorgaan, dan betaalt de overheid de gemaakte kosten.

De betrokken ministers Koolmees, Hoekstra en Van 't Wout (Economische Zaken, de opvolger van de vorige week opgestapte Wiebes) maken de details van de maatregelen vanmiddag bekend. Ze leggen er nu de laatste hand aan en er wordt ook nog over onderhandeld, dus er kunnen nog dingen veranderen. Naar verluidt gaat het om een pakket van zeker 4,5 miljard euro.

Dat er een nieuw steunpakket zou komen was vorige week al aangekondigd bij de verlenging van de lockdown. Premier Rutte zei toen dat bedrijven die van de ene op de andere dag worden gesloten, "gewoon op steun moeten kunnen rekenen".

Hij noemde dat een kwestie van fatsoen en van solidariteit. Het kabinet heeft de afgelopen tijd met brancheorganisaties en werkgevers en werknemer intensief overlegd over het nieuwe pakket.