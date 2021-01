Kamer debatteert over coronamaatregelen • Verlopen rijbewijzen langer geldig

De PVV keert zich tegen de avondklok. "We hebben al een van de strengste lockdowns van Europa", zegt PVV-leider Geert Wilders in het coronadebat. "Nederland wordt er inmiddels gek van." Volgens de politicus zou een demissionair kabinet dit soort maatregelen niet moeten nemen. Het is volgens hem een teken van onmacht en paniek van een premier die het niet in de hand heeft. "We worden thuis gevangengezet. Dat is geen feest, ik weet waar ik het over heb."

Hij vindt dat er eerder andere maatregelen genomen hadden moeten worden, zoals een vliegverbod. Ook had het vaccineren eerder moeten beginnen wat hem betreft. "Het is een absolute wanprestatie en broddelwerk", aldus Wilders.