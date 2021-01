IOC: Olympische Spelen gaan door • Kamer dringt aan op latere avondklok

Het uitstellen van de tweede coronavaccinatie is een risico, maar brengt de vaccinatiestrategie niet in gevaar, zegt André Rouvoet, voorzitter van de GGD-GHOR. in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. "In deze situatie moet je risico's nemen, en dit risico kunnen we ons permitteren. We kunnen twee of drie leveringen missen om de tweede prik alsnog op tijd te zetten."

Er klinkt veel kritiek op het tempo van het vaccineren in Nederland, dat binnen de EU onder aan de lijst bungelt wat betreft het aantal toegediende vaccinaties. Rouvoet wijst er echter op dat Nederland op één vlak vooroploopt: "We zijn de eerste in Europa die zijn begonnen met vaccineren van mensen in gehandicapteninstellingen. Dat mag ook wel eens gezegd worden."

Verder baart het hem zorgen dat het aantal mensen dat zich laat testen daalt. Hij vermoedt dat mensen zich niet meer laten testen omdat het vaccineren is begonnen. Desondanks zal de GGD de testcapaciteit blijven opschalen, van 120.000 tot 175.000 tests per dag.