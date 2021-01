Duitsland waarschuwt voor sluiten grens • KLM verwacht extra ontslagen door sneltestplicht

Wetenschappers aan de universiteit van Oxford zijn hard aan het werk om nieuwe versies van het AstraZeneca-vaccin te ontwikkelen die werkzaam zijn tegen de coronavarianten uit Zuid-Afrika, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk, meldt de Britse krant Daily Telegraph.

Volgens de krant gebeurt dit omdat de huidige generatie covid-19-vaccins mogelijk niet tegen de nieuwe Zuid-Afrikaanse variant werken. De vaccinwetenschappers onderzoeken hoe snel ze hun vaccin kunnen ombouwen om werkzaam te zijn tegen een nieuwe variant. Waarschijnlijk kan dat binnen een dag of twee, zei een bron in Oxford tegen de krant.

Volgens een woordvoerder van de universiteit is het "bekend dat virussen door mutatie voortdurend veranderen" en mogen we verwachten dat er in 2021 veel nieuwe varianten zullen worden geïdentificeerd. "Deze veranderingen worden nauwlettend gevolgd door wetenschappers, en het is belangrijk dat we alert blijven op veranderingen in de toekomst."