Dalende trend positieve tests zet door • Drenthe gelast grote evenementen af tot 1 juni

In het debat in de Tweede Kamer over de avondklok is het woord nu aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hij gaat in op de uitzonderingen. Er is bewust een korte lijst gemaakt, om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, zegt hij. "Het uitgangspunt is dat we met zijn allen ons best gaan doen om ons aan de avondklok te houden."

De boete voor het overtreden van de avondklok is 95 euro, zodat je geen strafblad krijgt (dat krijg je bij boetes van meer dan 100 euro). Maar als je bijvoorbeeld je verklaring vervalst, dan is er sprake van een misdrijf, waarschuwt de minister. En dan is de boete hoger.