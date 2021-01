Carnaval in Rio gaat voor het eerst niet door • Formulieren avondklok nu beschikbaar

Het carnaval in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro gaat dit jaar niet door. Het evenement was vanwege corona al verplaatst van februari naar juli. Op Twitter zegt burgemeester Eduardo Paes dat dat ook niet haalbaar is.

"Het lijkt me onzinnig om me op dit punt voor te stellen dat we het carnaval in juli kunnen houden", schrijft hij. "Dit evenement vergt veel voorbereiding van de overheid en van sambaverenigingen, iets wat tot nu toe onmogelijk was. Daarom wil ik u erop wijzen dat we in 2021 halverwege het jaar geen carnaval zullen hebben."

Carnaval in Rio is het grootste carnavalsfeest ter wereld. Het is voor het eerst, sinds het in 1932 een officieel evenement werd, dat het niet doorgaat.