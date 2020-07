Stelletjes al maanden van elkaar gescheiden door gesloten grenzen

Eigen foto

Door de coronacrisis wordt het geduld van koppels met een langeafstandsrelatie behoorlijk op de proef gesteld. Sommige stellen hebben elkaar vanwege gesloten grenzen al maanden niet gezien. Maud van Leeuwen uit Den Haag zit in deze situatie: haar vriend woont in de Verenigde Staten. Daarom is ze de actiegroep #LoveIsEssential gestart. Het doel is om de reizen van ongehuwde partners ook als essentiële reizen te laten bestempelen. Inmiddels hebben 150 mensen zich aangesloten. Maud zocht uit eenzaamheid naar lotgenoten. Toen ze zag dat wereldwijd koppels tegen hetzelfde probleem aanlopen, zette ze een Nederlandse actie op. Ze stuurde een brandbrief naar premier Rutte. "Ik wil dat we in Nederland het model van Denemarken en Zweden overnemen. Daar mogen partners 'inreizen' als de relatie al minimaal drie maanden duurt en je elkaar al minstens één keer eerder in het echt hebt gezien. Dat moet je kunnen bewijzen", zegt de 23-jarige rechtenstudent. Maud staat niet alleen met haar oproep. Eurocommissaris Ylva Johansson schrijft op Twitter dat landen een uitzondering zouden moeten maken op het inreisverbod voor stellen met een duurzame relatie. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft gezegd te kijken naar de situatie.

Volgens actievoerder Maud is het een probleem dat relaties verschillend worden beoordeeld. "Je kan nu alleen naar Nederland reizen als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Maar in een moderne maatschappij kunnen we trouwen toch niet gaan aanmerken als normaal, voor de jonge generatie?" Nederland heeft inmiddels de grenzen voor mensen uit een beperkt aantal landen weer geopend. Voor reizigers uit andere landen geldt nog steeds een inreisverbod. Alleen voor essentiële reizen wordt een uitzondering gemaakt en voorlopig valt een hereniging van een ongehuwd stel daar dus niet onder.

Lotte met haar vriend Joey uit de Verenigde Staten - Eigen foto

De 24-jarige Lotte Verhagen heeft zich ook aangesloten bij de actiegroep. "Ik probeer al maanden van alles, ik bel met iedereen." Lotte deed een traineeship in Hawaï en liep daar haar Amerikaanse vriend Joey tegen het lijf. "Ik kwam hem tegen op een feestje en we begonnen te daten. Uiteindelijk hebben we praktisch samengewoond tot ik in november vertrok." Inmiddels heeft ze een baan in Nederland en probeert ze een verblijfsvergunning aan te vragen voor haar vriend, die achterbleef in de Verenigde Staten. "We hebben in januari nog een rondreis door Europa gemaakt. In april zou hij weer naar Europa komen, maar toen waren de grenzen al gesloten." Een maand eerder overleed Lotte's vader plotseling, haar vriend kon haar toen niet komen steunen. "Natuurlijk heb ik mijn familie, maar op zo'n moment mis je je vriend gewoon."