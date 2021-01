Eindelijk weer groot podium voor Schulting: 'En dan EK-titel binnenknallen'

"Ik stond gisteren zelfs zo vrolijk op het ijs dat bondscoach Jeroen Otter me vroeg of iemand misschien een grap had gemaakt."

"Ah man, je moest eens weten...", verzucht Suzanne Schulting op de vraag of ze uitkijkt naar haar eerste grote shorttrackwedstrijd in elf maanden. "Ik heb er zóveel zin in."

Als vrijdagochtend in het Poolse Gdansk het startschot klinkt voor de EK is het dus alweer bijna een jaar geleden dat er een internationale krachtmeting heeft plaatsgevonden.

We zijn inmiddels een jaar met talloze afgelastingen verder, maar in maart 2020 waren de WK shorttrack het eerste internationale sporttoernooi waar een streep door ging .

Alsof Schulting zelf nog niet duidelijk genoeg is, doet ook Otter een duit in het zakje: "Suus staat er gewoon ongelooflijk goed voor. Ze gaat voor de titel, misschien wel met goud op alle afstanden."

Ze is ook naar Polen afgereisd om voor de derde keer op rij Europees kampioen te worden. "Ik ben op dit moment heel sterk. In de trainingen voel ik al dat ik top ben."

Voor Sjinkie Knegt vormen de EK zijn terugkeer op het internationale podium na een nog veel langere afwezigheid. "Ja, dat zal 2018 geweest zijn", graaft Knegt in zijn geheugen. "Dat is een mooie tijd geleden."

De reden voor die lange afwezigheid ligt natuurlijk in het 'kachelincident' van begin 2019, waarbij Knegt ernstige brandwonden opliep over zijn hele lichaam. Er volgde een lange revalidatie, maar inmiddels ondervindt Knegt er nauwelijks nog hinder van.

"Het belemmert me in ieder geval niet meer. Alleen na een zware training voel ik nog wel dat mijn been iets meer jeukt dan anders. Daar moet ik maar mee omgaan."

'Geen favoriet, wel outsider'

Komende dagen zal blijken of de drievoudig Europees kampioen zich ook meteen weer als vanouds bovenin het klassement kan melden. "Het is voor mezelf ook even afwachten waartoe ik nu in staat ben."

"Maar ik wil altijd om de prijzen meedoen, dus ook nu. Ik heb er wel vertrouwen in, al ben ik geen favoriet. Ik zie mezelf als een outsider voor de Europese titel."