Werkloosheid in december weer gedaald

Er waren in december, ondanks het ingaan van de lockdown, minder mensen werkloos dan in de maanden ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. In totaal waren er 368.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 3,9 procent van de beroepsbevolking.

De harde lockdown, met winkelsluiting, ging half december in. Dit is de eerste keer dat er werkloosheidscijfers komen over een periode die (deels) in de harde lockdown viel.

De afgelopen maanden daalde de werkloosheid, na een korte stijging voor de zomer. Vorige maand noemde hoofdeconoom Peter Paul van Mulligen van het CBS het nog "een tikje mysterieus" dat ook in november, toen er al coronabeperkende maatregelen golden, de werkloosheid daalde.

Wel is de werkloosheid nog hoger dan voor de coronacrisis. Toen waren er zo'n 275.000 mensen die werk zochten maar geen werk hadden.

Weinig faillissementen

Wat meespeelt bij de relatief beperkte werkloosheidscijfers van de afgelopen maanden, zijn de grote economische steunpakketten voor bedrijven. Die helpen om te voorkomen dat ondernemers hun personeel op grote schaal ontslaan en de werkloosheid stijgt. Via de belangrijkste maatregel, de loonsteun, werden in de periode oktober tot en met december de salarissen van zo'n 1,3 miljoen mensen uitbetaald.

Mede vanwege de steunpakketten zijn er ook minder bedrijven failliet gegaan: in 2020 het laagste aantal sinds 2000. Faillissementen en werkloosheid gaan vaak hand in hand.