Omgewaaide bomen en verkeerswaarschuwingen door harde wind

Zware windstoten hebben in sommige delen van het land tot overlast geleid. In onder meer Brabant, Gelderland en Utrecht waaiden bomen om en op het spoor leidde de harde wind tot vertragingen.

De N307 tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk, is dicht voor vrachtverkeer en auto's met aanhanger. De ANWB waarschuwt in het algemeen dat het rijden met lege vrachtwagens en aanhangers nu lastig is. Op de A27 richting Almere is een vrachtwagen gekanteld. De weg is daarom dicht tussen Almere Haven en knooppunt Almere.

In Arnhem raakten de takken van een omvallende boom een appartementencomplex aan, waardoor een raam sprong. Ook in onder andere andere Boxtel, Eindhoven, Sevenum en Lage Vuursche werd stormschade gemeld.

In de buurt van Maarssen, bij Utrecht, viel een boom op een rijdende auto. De inzittende bleef ongedeerd: