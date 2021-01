Omgewaaide bomen door harde wind, Britten waarschuwen voor overstromingen

Op meerdere plekken in het land kwamen bomen op auto's terecht:

In Arnhem raakten de takken van een omvallende boom een appartementencomplex, waardoor een raam brak. Ook in onder andere Boxtel, Eindhoven, Sevenum en Lage Vuursche werd stormschade gemeld.

De ANWB waarschuwde voor het rijden met lege vrachtwagens en aanhangers. Op de A27 richting Almere is een vrachtwagen gekanteld. De weg tussen Almere Haven en knooppunt Almere was daarom een tijd afgesloten. De N307 tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk, was vanmorgen enige tijd dicht voor vrachtverkeer en auto's met aanhanger.

Zware windstoten hebben in sommige delen van het land tot overlast geleid. In onder meer Brabant, Gelderland en Utrecht waaiden bomen om en op het spoor leidde de harde wind tot vertragingen.

Vanmorgen gold voor grote delen van Nederland code geel (behalve voor de zuidelijke provincies). Inmiddels is die alarmering alleen nog van kracht in Noord-Holland, Friesland, Groningen en het IJsselmeergebied. Daar kunnen nu nog windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur.

De zwaarste windstoot werd vannacht gemeten bij IJmuiden. Daar bereikte de wind een snelheid van 127 kilometer per uur, meldt Weeronline. Volgens het KNMI verdwijnen de zware windstoten aan het einde van de middag.

Overstromingsgevaar in Verenigd Koninkrijk

Ook andere landen hebben last (gehad) van de harde wind. In het Verenigd Koninkrijk leidde storm Christoph tot overstromingen. Rond Manchester moesten zo'n 2000 woningen worden geëvacueerd. In meerdere delen van het land gelden overstromingswaarschuwingen.

Ook een vaccinfabriek in Wales dreigde te overstromen. De brandweer moest de fabriek, waar het coronavaccin van de universiteit van Oxford en AstraZeneca wordt geproduceerd, beschermen tegen hoog water. Volgens een productiepartner is dat gelukt en functioneert de fabriek weer normaal.