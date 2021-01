Straks miljoenen vangen voor Giakoumakis, nu nog even smullen van zijn goals

Georgios Giakoumakis, spits van VVV Venlo - ANP

Verkopen of behouden? Dat is de vraag die Venlo deze dagen in de greep houdt. Giorgos Giakoumakis, afgelopen zomer voor 200.000 euro aangetrokken door VVV-Venlo, heeft zich in een half jaar ontpopt tot een heuse doelpuntenmachine. Zijn cijfers zijn duizelingwekkend. Met zestien treffers voert hij de topscorerslijst aan. Vorige week tekende de Griekse spits voor vier doelpunten in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, enkele dagen eerder was hij tegen Willem II tweemaal trefzeker. Door al die doelpunten is de transferwaarde van Giakoumakis, die in Venlo onder contract staat tot de zomer van 2022, vermoedelijk met enkele miljoenen gestegen.

Quote Het ideale scenario is nu verkopen maar hem hier laten spelen tot in de zomer. Stan Valckx over Giakoumakis

Vooropgesteld: manager voetbal Stan Valckx heeft nog geen geïnteresseerde clubs aan de telefoon gehad. Maar ook hij begrijpt maar al te goed dat de trefzekere aanvaller zich in de kijker speelt. Duivels dilemma En hij weet ook dat dat een dilemma met zich meebrengt. Een miljoenentransfer lijkt aantrekkelijk voor de clubhuishouding. Maar een VVV zónder Giakoumakis zou de degradatiezorgen in Venlo weer vergroten, met alle financiële consequenties van dien.

"Het ideale scenario is nu verkopen, maar hem hier laten spelen tot in de zomer", filosofeert Valckx. Om daar snel aan toe te voegen: "Niet dat die mogelijkheid zich al voordoet ofzo, maar dat zou een optie zijn." Voorlopig wacht Valckx rustig af. "Giorgos wil zelf ook graag hier blijven. Natuurlijk, als er iets komt waar we geen van allen 'nee' tegen kunnen zeggen, dan zal het wel plaatsvinden. Maar die voortekenen zijn er nog niet."

Ondertussen werkt Giakoumakis onverstoorbaar zijn trainingen af met de selectie. En dan geniet hij nog de speciale aandacht van spitsentrainer Frank Demouge, zelf ook ooit behept met een neusje voor de goal. Demouge kan zich alles voorstellen bij de flow waar de Griek nu in zit. "Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt bij Willem II. Scoorde ik in de eerste dertien wedstrijden veertien goals, geloof ik. Dat is heel erg lekker voor een spits. Het geeft vertrouwen. En daardoor rond je ballen anders af dan je zou doen als je nog geen goals hebt gemaakt." Fantastische lobjes in plaats van harde knal Dat ziet Demouge terug in het spel van Giakoumakis. "Je bent wat rustiger voor de goal, waar je anders voor zekerheid kiest en hard wil schieten. Nu zie je dat hij een paar fantastische lobjes maakt, die hij anders hard zou schieten." Het wordt een opwaartse spiraal, in vele opzichten. "Er komt een soort adrenaline los. Je voelt je sterk, je gaat nóg harder werken. Het zit allemaal even mee." "Je ziet hem nu ook goals maken die er niet in zouden gaan als het even tegenzit. Maar het is ook niet zo dat hij allemaal intikkertjes maakt, hij maakt ook hele mooie goals."

Dagelijks staan Demouge en zijn spitsen Giakoumakis en Jafar Arias samen op het trainingsveld. De trainer wil geen credits voor het succes dat de Griekse sensatie momenteel geniet. "Ik vind niet dat het daaraan ligt dat hij zoveel scoort." Maar voor Giakoumakis is de samenwerking met Demouge een openbaring. "Ik voel me gezegend dat ik met Frank mag werken. Ik heb nog nooit een spitsentrainer gehad. Die zou iedere club in de wereld moeten hebben."