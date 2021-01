Helikoper met reservisten neergestort in VS

Bij een helikopterongeluk in de Verenigde Staten zijn drie leden van de Nationale Garde omgekomen. De helikopter stortte neer bij een plaatsje in het westen van de staat New York.

Het ongeluk gebeurde tijdens een trainingsvlucht. De militaire helikopter kwam neer op een akker. Op foto's zijn brandende wrakstukken te zien.

De plaatselijke sheriff zei op een persconferentie dat getuigen het alarmnummer 911 hadden gebeld, nadat ze het toestel erg laag over hadden zien komen met een haperende motor.

Hij zei dat niemand het ongeluk heeft overleefd. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk.