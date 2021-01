Enorme afgang Real Madrid: tiental derdeklasser te sterk in beker

Nee, trainer Zinédine Zidane had in het uitduel met Alcoyano niet zijn beste elf opgesteld. Maar desondanks stond er met namen als Marcelo, Casemiro, Isco en Vinicius Junior een team dat het bekeravondje zonder moeite had moeten doorstaan.

De negentienvoudig bekerwinnaar werd in de derde ronde van de Copa del Rey na verlenging uitgeschakeld door een derdeklasser, die het duel ook nog eens eindigde met een man minder.

Toen vlak voor rust Éder Militão de 1-0 binnenkopte voor Real, leek er ook niets aan de hand. Toch hadden de Madrilenen gewaarschuwd moeten zijn, want in de vorige ronde had Alcoyano al een andere club uit de hoogste divisie, SD Huesca, verrast.

Het team uit Alicante bleef ook tegen Real Madrid knokken en kwam in de slotfase zowaar op 1-1. In de verlenging moest de thuisploeg verder met tien man na een tweede gele en dus rode kaart voor een van de spelers.

Madrileense sterren erin

Zidane had toen al sterren als Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard en Toni Kroos het veld in gestuurd. Dat maakte geen indruk op de spelers van Alcoyano, getuige het doelpunt in de 115de minuut van Juanan Casanova.