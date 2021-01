Labyad schiet Ajax verder na fraai bekergevecht met AZ

Ajax viert de 0-1 van Zakaria Labyad - Pro Shots

Ajax heeft zich met een zwaarbevochten overwinning op AZ geplaatst voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. Zakaria Labyad tekende na een van beide kanten prachtige eerste helft voor de enige treffer: 0-1. Ondanks de gure Alkmaarse winterbries die door het stadion ging speelden AZ en Ajax een heerlijke eerste helft. De kansen dienden zich in hoog tempo aan, waarbij het telraam vooral in het voordeel van AZ was. En dat terwijl de clubs in flink gewijzigde samenstellingen aan het topduel in de achtste finales waren begonnen: AZ startte met drie nieuwelingen en Ajax begon met acht andere spelers in vergelijking met het voorbije eredivisieweekend. Vermoeidheid "Na de wedstrijd tegen Feyenoord zat een aantal spelers erdoorheen", verklaarde Ajax-coach Erik ten Hag na afloop zijn wisselingen. "Wij hebben bovendien de het slechtste schema. Daar moeten we mee zien om te gaan."

Een van de vele hachelijke situaties tijdens AZ-Ajax - ANP

Albert Gudmundsson had al na negen minuten moeten scoren voor AZ toen hij in vrijstaande positie over schoot. Daar ging een prachtige voorbereidende actie aan vooraf van Calvin Stengs, die twee man passeerde. Het antwoord van Ajax kwam een minuut later met een gekruld schot van Quincy Promes op de paal. Boadu gevaarlijk, Labyad slaat toe Beide ploegen bleven kansen creëren. Myron Boadu werd enkele keren goed in stelling gebracht, maar de AZ-spits was telkens net een stapje te laat of de voorzet miste precisie. Ajax was in de 34ste minuut wel scherp voor het doel. Zakaria Labyad kon na een flipperkastsituatie van dichtbij scoren, nadat AZ-keeper Marco Bizot in de fout was gegaan op een schot van Jurgen Ekkelenkamp.

Ajax viert de 0-1 van Zakaria Labyad - ANP

In de tweede helft vielen minder kansen te noteren, vooral omdat Ajax de wedstrijd onder controle had. Door het inbrengen van Sébastien Haller en later ook Davy Klaassen en Dusan Tadic behielden de Amsterdammers na rust de regie. Maar AZ kreeg desondanks kansen. Boadu zag een doelpunt wegens hands worden afgekeurd en werd even later in kansrijke positie teruggefloten wegens buitenspel. Kansen Ajax Ajax kreeg door de aanvalsdrang van AZ (en de daardoor geboden ruimte) mogelijkheden om de nekslag uit te delen. Ryan Gravenberch schoot kiezelhard op de paal, terwijl Promes na een uitbrak op doelman Bizot stuitte. AZ knokte in de slotfase voor een verlenging, was dreigend, maar Ajax bleef uiteindelijk op de been. Bekijk hieronder de reactie van Ajax-coach Erik ten Hag: