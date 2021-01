Huntelaar ziet Schalke cruciaal thuisduel verliezen, zuinige zege Bayern

Voor zover de missie van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke al uitdagend was te noemen, is die na de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln nog een stuk moeilijker geworden. Het degradatieduel in de Bundesliga werd in de extra tijd verloren: 1-2.

Tot overmaat van ramp voor de club uit Gelsenkirchen won Arminia Bielefeld met 3-0 van VfB Stuttgart. Schalke moet nu in de tweede competitiehelft een kloof van tien punten overbruggen om aanspraak te maken op een plek die recht geeft op handhaving.

Schalke had het betere van het spel en vanaf de tribune zag de licht geblesseerde Huntelaar de Amerikaanse jongeling Matthew Hoppe handig gelijkmaken.

Dreun

Rafael Czichos had Köln in de eerste helft op voorsprong gekopt. De tweede dreun, ver in de extra tijd uitgedeeld door de volledig vrijstaande Jan Thielmann, kwam de thuisclub niet meer te boven.