Geen executies, geen tribunaal, de voorspelling van complotdenkers bleef uit

Radicale Trump-supporters hadden de dag van de inauguratie heel anders voorgesteld. Volgens aanhangers van de in Amerika razend populaire complottheorie QAnon zouden Trump en het leger de Democraten vandaag uitschakelen. Ze voorspelden de grote dag van 'The Storm', waarbij de Deep State zou worden geëlimineerd door arrestaties en executies. Maar er gebeurde niets.

Volgens de aanhangers was de zware beveiliging rond het Witte Huis niet bedoeld voor de veiligheid rond inauguratie, maar om Joe Biden in te sluiten. Biden zou worden afgevoerd naar een ondergronds tribunaal.

Na de voorspelde massale arrestaties hoopten de aanhangers op 'The Great Awakening', een wereld van 'gelijkheid en harmonie'. QAnon-gelovers vergelijken deze fictieve gebeurtenis ook wel met de Onafhankelijkheidsoorlog in de achttiende eeuw.

De 17e letter in het alfabet

Hoe bizar het ook klinkt, een deel van de Trump-aanhangers gelooft echt in dit verhaal. Volgens hen zou The Storm nog steeds kunnen plaatsvinden.

Uit peilingen dit najaar blijkt dat een kwart van de Amerikanen gelooft in QAnon-claims. Het gaat dan vooral om Republikeinen.

QAnon-aanhangers zien aanwijzingen in álles, zoals in de 17 vlaggen op de plek waar Trump zijn afscheid vandaag hield: de 17e letter in het alfabet is de Q.