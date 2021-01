Feyenoord na succesvol ingrijpen Advocaat naar kwartfinales beker

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Na een zwakke eerste helft stelden de Rotterdammers in de tweede helft orde op zaken tegen Heracles Almelo: 3-2.

Heracles had direct vanaf de aftrap kunnen scoren. Al na zes seconden stormde Delano Burgzorg op doelman Nick Marsman af, maar die kon redden met zijn benen.

In de rebound probeerde Silvester van der Water het met een omhaal, maar die inzet verdween in het zijnet.

Wel raak voor Heracles

Een halfuur later was het wel raak, toen Burgzorg de buitenspelval wist te ontlopen en Marsman met een schijntrap te slim af was. Gezien het spelbeeld was de voorsprong terecht.

Toch kwam Feyenoord, waar Nicolai Jørgensen na zijn goede optreden tegen Ajax (1-0 verlies) genoegen moest nemen met een plaats op de bank, voor rust langszij. De bal belandde uit de kluts voor de voeten van Luis Sinisterra en de jonge Colombiaan schoot raak.