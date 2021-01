Nederland heeft in zijn tweede groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Triest met 7-7 gelijkgespeeld tegen thuisland Italië. De Oranjevrouwen spelen donderdag om 16.00 uur hun afsluitende groepswedstrijd tegen Frankrijk. Na het geslaagde opwarmpotje tegen Slowakije, waarin Oranje een riante 22-2 overwinning boekte, werd de wedstrijd tegen Italië als de eerste test voor Nederland beschouwd. En Nederland kreeg het ook daadwerkelijk zwaar te verduren.

Oranjevrouwen voorkomen nederlaag in eerste topduel op OKT waterpolo - NOS

Oranje startte stroef: de eerste vijf schoten eindigden op de paal, de lat, de keepster of vlogen over het doel. Veel gemiste kansen Pas na vijf minuten scoorde de ploeg van coach Arno Havenga voor het eerst (1-1), waarna al snel de 2-1 volgde. Vervolgens werd weer een handvol kansen gemist. Ook in het tweede kwart wilde de bal er aanvankelijk maar niet in. Daar stond tegenover dat de verdediging een puike indruk maakte en ook Italië minutenlang niet scoorde. Na de Italiaanse 2-2 van Valeria Palmieri ging het opeens snel: binnen twee minuten was het 3-3. Daarmee gingen de ploegen rusten.

Twee tickets voor Tokio Bij het OKT in Triëst wordt gestreden om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen. Nederland is ingedeeld in groep A met Slowakije (22-2 zege), Italië (7-7) en Frankrijk. In groep B zitten Griekenland, Hongarije, Israël en Kazachstan. Alle acht deelnemende landen gaan door naar de kwartfinales, waarin beide groepswinnaars uitkomen tegen de nummer vier uit de andere groep. De nummers twee spelen tegen de nummers drie. In de halve finales staan vervolgens de tickets voor Tokio op het spel. Alleen de finalisten plaatsen zich voor de Spelen. Verenigde Staten, Spanje, Canada, Australië, Rusland, Zuid-Afrika, China en Japan hebben zich al geplaatst voor Tokio.