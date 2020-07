Koning bezoekt luchtmachtbasis Volkel en vliegt mee in F-16

Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan de vliegbasis Volkel. Om goed inzicht te krijgen in wat er op de basis gebeurt, nam hij deel aan een trainingsmissie, inclusief een vlucht in een F-16. Hij vloog mee in een tweezitter, waarvan de luchtmacht er nog een paar heeft. Daarvoor was hij bij de briefing voor de missie en na afloop ook bij de debriefing.

Hoog in de lucht zwaaide de koning: