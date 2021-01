Verhoeven nu tegen Gerges, in toernooi zonder wereldtitel

Rico Verhoeven neemt het 30 januari op tegen Hesdy Gerges. Nadat Jamal Ben Saddik zich vanwege een rugblessure had moeten afmelden voor het wereldtitelgevecht met Verhoeven, heeft kickboksbond Glory bij wijze van alternatief besloten een viermanstoernooi te organiseren.

Levi Rigters en Tarik Khbabez zijn de andere twee zwaargewichten die in actie komen. Wereldkampioen Verhoeven (31) behoudt hoe dan ook zijn wereldtitel, want van een officieel titelgevecht is door deze opzet geen sprake meer.

De winnaar mag zich nu 'Heavyweight Tournament World Champion' noemen. De exacte opzet van het toernooi wordt later bekendgemaakt.

Hoewel er met Rigters (25) en Khbabez (28) twee talentvolle kickboksers werden vastgelegd om zich op het hoogste podium te laten zien, zal de aandacht vooral uitgaan naar de strijd tussen Verhoeven en de bijna 37-jarige Gerges.

'Sla je de hele ring door'

Gerges was de man die vorig jaar de persconferentie verstoorde in aanloop naar het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari, door provocerend te stellen dat Hari gewoon beter was dan de regerend wereldkampioen.

"Deze man is geen wedstrijd, die heb ik twee keer verslagen", schreeuwde Verhoeven daarna door de zaal naar Gerges. Uit pure woede daagde Verhoeven Gerges uit de kwestie ter plekke uit te vechten. "Dan sla ik je ook gewoon de hele ring door."

Bekijk hier beelden van de persconferentie waarop Verhoeven en Gerges het met elkaar aan de stok kregen: