Tien eredivisieduels zonder zege, maar wel bekersucces voor Heerenveen

Heerenveen mag zich na tien competitieduels zonder zege wel kwartfinalist in de beker noemen. Joey Veerman schoot de Friezen in de laatste minuut vanaf de stip langs FC Emmen: 1-2.

Achtvoudig international Ricardo van Rhijn veroorzaakte de penalty met een knullige handsbal, waarna Veerman via keeper Dennis Telgenkamp raak knalde.

FC Emmen is als hekkensluiter in de eredivisie ook niet bezig aan een goede reeks, maar kreeg na een kwart wedstrijd ineens grip op het duel met Heerenveen. Sergio Pena scoorde op slag van rust zelfs fraai, na een dribbel en een combinatie door het midden.

Uit het niets kwam Heerenveen door een volley van Benjamin Nygren op gelijke hoogte, zoals ook de strafschop uit de lucht kwam vallen.

In de volgende ronde speelt Heerenveen thuis tegen Vitesse, PSV, of de winnaar van Feyenoord-Heracles (woensdag) of VVV-Go Ahead Eagles (donderdag). De loting is zaterdag.