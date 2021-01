VWS: topsportsector bepaalt zelf noodzaak avondwedstrijden

Sportbonden en clubs bepalen de komende weken zelf of avondwedstrijden in de topcompetities doorgaan in geval een avondklok wordt ingevoerd.

Het kabinet heeft woensdag aangegeven op korte termijn een avondklok te willen invoeren ter bestrijding van het coronavirus. De avondklok zou van 20.30 uur tot 04.30 uur moeten gelden.

Donderdag wordt een definitief besluit genomen na een debat met de Tweede Kamer, die nog akkoord moet gaan. Dan zou de avondklok in het weekeinde kunnen ingaan en in elk geval tot en met 9 februari van kracht blijven.

Werkgever

"Het is in het geval van een avondklok aan de werkgever om te bepalen of het strikt noodzakelijk is om 's avonds onderweg te zijn", zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. "Iemand die werkt moet een werkgeversverklaring bij zich hebben. Dat geldt ook voor de topsport. Dit geldt trouwens voor elke sector. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de sport."

Voor het betaald voetbal, de eredivisie (mannen en vrouwen) en de eerste divisie, geldt al langere tijd een uitzonderingspositie. In december gaf het kabinet diverse bonden toestemming de topcompetitie te hervatten. Een aantal sporten is inmiddels gestart of start binnenkort. Volleybal en basketbal zijn inmiddels weer met de eredivisie (m/v) begonnen.

De KNVB wilde woensdag nog niet reageren op eventuele gevolgen van een avondklok. "Wij wachten eerst het debat in de Tweede Kamer af."